Un an et demi plus tard, j’étais complètement épuisée. Et quand le diagnostic de ma mère est tombé, j’ai vite compris que je devais déposer les armes. Cette fois, le cancer gagnerait. Pendant deux mois, je me rendais tous les jours à l’hôpital pour passer le plus de temps possible avec ma mère de moins en moins lucide. J’étais devenue son parent, sa maman. J’y allais le matin, ensuite je la confiais aux bons soins d’une dame de compagnie – qu’on avait le luxe de pouvoir se payer – pendant que je travaillais, puis j’y retournais le soir. Je me souviens surtout d’avoir passé beaucoup de temps à chercher du stationnement et, aussi, de l’odeur de l’hôpital. Je m’occupais d’elle, et je manquais de temps et d’énergie pour m’occuper de moi. Pas grave. C’était temporaire après tout, et j’étais forte, j’étais capable! Puis une amie m’a proposé de me faire à manger, pour que je me sustente, pour que je ne puise pas trop dans mes réserves, pour que je ne m’oublie pas. Et j’ai accepté. Ça semble banal, mais c’était une réaction atypique. Je me suis «laissé faire». J’étais trop crevée, trop anéantie par le reste. Elle a tout pris en charge, elle m’a cuisiné des plats avec amour et bienveillance, et s’est organisée avec mon chum pour l’échange des contenants. Je savourais ses plats le soir venu, reconnaissante qu’elle ait pensé à me faire du bien.