Mais non, je n’ai jamais fait le grand coming out. Le post Instagram. La grande discussion à table avec ma mère et mon père. Je n’en ai jamais éprouvé le besoin. Je pense que ça vient d’un privilège: j’ai été élevée par des parents et une famille élargie qui m’ont toujours acceptée et aimée, no matter what. Je n’ai donc jamais eu l’impression de devoir justifier mon orientation sexuelle devant quiconque. Je savais que je pouvais en parler en toute sécurité en cas de besoin. S’il y a certainement eu une part de peur, au début lorsque j’ai constaté que j’étais bisexuelle, ça ne m’a jamais causé de détresse. J’ai la chance d’être entourée de gens queers qui rendent ma vie tellement l’fun et me permettent de m’épanouir sous toutes mes facettes. Malgré quelques embûches, je pense avoir eu la plus graduelle et la plus douce histoire de prise de conscience queer. Je suis revenue à moi-même, et c’est d’une grande beauté. Je ne peux que souhaiter que ça devienne la norme pour tous les membres de ma communauté.