J’ai toujours partagé la vie d’artistes, de créateurs. Humoristes, chanteurs, scénaristes, compositeurs (bon, je les mets au pluriel pour l’effet de style, mais honnêtement, il n’y en a pas tant que ça). Des hommes qui se racontaient et, par ricochet, qui me racontaient aussi. C’est drôle, ça me donnait un peu l’impression d’exister à travers leurs œuvres, qu’ils façonnaient devant mes yeux ébahis. Ils comblaient ainsi mes aspirations créatrices, de façon indirecte. Parce que, quand on partage la vie d’un créateur, on «brainstorme» avec lui, on corrige, on commente, on lance des pistes, on l’inspire, on participe à ses projets…

Mais pourquoi ne m’étais-je jamais permis de me raconter moi-même? Pourquoi laissais-je les autres le faire à ma place, et, souvent, sans même qu’ils m’en préviennent? C’est parce que je suis une fille «bien élevée» qui a assimilé la leçon: une fille, ça ne doit pas déranger. Idéalement, on doit taire les zones d’ombre et afficher un beau grand sourire sympathique, affable, poli, et «féminin», qui nous conforte tous. Si je me raconte, voyez-vous, forcément, je les raconterai aussi. Ces créateurs, professeurs, collègues, amis et ennemis, j’en dévoilerai les contours, et je ne pourrai faire autrement que d’en égratigner quelques-uns au passage.