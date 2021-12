J’ai fait des signes à un pick-up qui passait: trois jeunes qui se promenaient dans la nuit. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas le droit de faire ça et qu’on pouvait se faire arrêter si on ramassait l’animal. Derrière eux, un char de police est arrivé avec ses flashers pour constater l’accident. Les jeunes à bord du pick-up sont partis en vitesse. Deux policiers sont sortis du véhicule, et je leur ai demandé s’ils pouvaient m’aider à mettre le petit buck dans mon char. Sa chair allait tellement nourrir mes trois ados pour une couple de mois! Ils m’ont dit: «Ben oui, voyons, il ne faut pas gaspiller ça!»

Je me suis trouvée chanceuse de tomber sur ces deux policiers-là, et que ça ne fasse pas de bisbille.

Je les ai remerciés.

J’ai roulé jusque chez nous. Dans mon rétroviseur, je voyais le panache du chevreuil, et partout dans mon char, ça sentait ce que la mort sent. Je me disais que ça ne fait pas si longtemps qu’il y a des chevreuils par ici. Ils sont tous en train de migrer vers le nord à cause des changements climatiques. Comme les ratons laveurs, les urubus et plusieurs autres animaux qui sont apparus dans les dernières années.