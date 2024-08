Je ne peux pas dire que je ne l’ai pas vu venir, quand elle faisait des allers-retours entre là-bas et ici, en revenant toujours de plus en plus enchantée. Même de loin, j’avais l’impression d’être là à toutes les étapes. C’est arrivé vite, comme un accident maîtrisé où il y a plus de peur que de mal. J’ai commencé doucement à lui montrer mon soutien quand elle revenait et me racontait leurs marches, leurs envies, leurs conversations, leurs projets, leurs vacances. «C’est sûr que c’est difficile; ton corps est ici, mais ton cœur est ailleurs», «Ce n’est pas bébé de s’ennuyer», «T’as le droit de vouloir être avec lui souvent.» Au début, elle faisait comme si les chances qu’elle fasse le grand saut étaient minces: «Un jour, si on habite ensemble…» «Un jour, si on a une famille…» Mais je savais que les mois, les semaines étaient comptés. On sent l’amour quand on le voit. Quand il donne envie de bouger, de créer, d’aller se coller au chaud sans que ce soit une récompense, sans que ce soit prévu, juste… être ensemble parce que ça fait du bien.

Ce n’est pas pour autant que c’est facile, laisser aller mon amie du quotidien. Mon amie des petits maux, des grandes joies, mon amie du «J’ai fait trop de biscuits, en veux-tu?», «Je passe te prendre à pied dans 10 minutes», «J’ai hâte que tu me contes ton souper», «Je suis SPM; à matin, j’assassinerais tout le monde, sauf toi.» C’est bien sûr que j’ai peur qu’on devienne des amies de conversation Messenger à six, qui répondent vite vite aux cinq jours ouvrables sans vraiment donner de détails sur les questions posées (sans rancune, on a toutes une vie).