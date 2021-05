Peu de temps après avoir obtenu le poste, j’ai croisé mon amie Régine, et elle m’a dit: «Réalises-tu le pouvoir que tu as?»

Non… je n’avais pas pensé à ça.

J’avais pensé à la responsabilité et aux attentes élevées. J’avais pensé, sans prétention, aux conséquences des critiques parfois mitigées ou malheureuses.

Mais le pouvoir dont Régine me parlait était tout autre.

C’était celui de proposer un regard différent sur la culture et de choisir les voix à amplifier.

Par cette simple question, Régine m’a permis de comprendre que le micro que j’utilise tous les matins doit non seulement être tendu vers ceux et celles qui n’en ont pas, mais qu’il doit aussi servir, parfois, à soumettre l’art et la culture au regard et au caractère de la société dans laquelle ils s’inscrivent. Ce qui veut dire qu’il peut parfois servir à souligner le manque de répliques données par des femmes dans un blockbuster ou à se poser des questions sur l’importante représentation policière dans une série télé… Et que ça peut être fait entre deux ou trois critiques d’albums de musique classique ou néodisco. (C’est une question de dosage.)