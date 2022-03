Quelques jours plus tard, je me rends à Toronto. Je pousse ma luck en cachant ma bedaine à toute l’équipe. Anxiété totale. Avant. Pendant. Après le tournage. Bien évidemment, à mon retour à Montréal, j’ai envie de crier au monde entier ma joie d’être à nouveau maman! Mais je ne peux pas. Je n’ai pas le droit! Parce qu’avant tout, je dois annoncer la nouvelle à la personne qui m’a donné cette occasion de travail. Bon, c’est clair que j’avais le droit de garder ma grossesse pour moi. J’avais aussi le droit d’assumer qui je suis jusqu’au bout de mon utérus. C’est-à-dire que si mon état impliquait un refus, c’est que ça devait être ainsi. Facile à dire après coup, me direz-vous!

Dans cette expérience, j’ai appris qu’au lieu de réparer de petits mensonges par omission, qui deviendront inévitablement gros, j’étais mieux de dire la vérité et de faire confiance à la vie pour qu’elle me fasse confiance en retour. C’est la peur de ne pas pouvoir décrocher ce contrat qui a guidé mes choix et mes actions. J’ai finalement dû prendre mon courage à deux mains pour avouer mes torts à la personne responsable et demander pardon d’avoir agi ainsi. Ce n’était pas facile, mais c’était nécessaire si je voulais continuer d’être en accord avec mes valeurs. Et le plus beau cadeau dans le fait d’être honnête, c’est que cette personne, à qui j’ai confié mes peurs, continue à ce jour de m’inviter à passer des auditions. Alors, que se cache-t-il derrière la peur? Peut-être tout ce qu’on s’imagine pouvoir perdre… Sauf que là, je n’ai rien perdu. Au contraire. J’ai la conviction d’avoir gagné, d’avoir eu la leçon dont j’avais besoin et, enfin, d’avoir grandi pour devenir une mère fière. Une femme libérée de sa prison.

