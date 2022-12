On peut se faire des accroires, vivre dans le déni, se raconter des menteries, et parfois (souvent), c’est ce qui nous aide à surmonter les épreuves. Le prisme à travers lequel on regarde la vie et les autres teinte notre réalité. La vérité absolue n’existe donc pas, parce que notre subjectivité la déforme. Pourtant, certaines vérités sont considérées comme universelles. Par exemple, tout le monde est d’accord pour dire que le soleil se lève à l’est et qu’il se couche à l’ouest. Qu’on soit Africain, Américain, petit, grand, excentrique ou égocentrique, on admet toujours que le soleil apparaît à l’est le matin et disparaît à l’ouest le soir.

Si on laisse aux gens la possibilité de déterminer ce qui est vrai, comment saura-t-on ce qui l’est et ce qui ne l’est pas? Notre monde n’aurait plus aucune base solide. Tout serait fondé sur le scepticisme; chaque vérité pourrait être réfutée par une autre. Le monde serait alors dans la plus totale confusion. Et ça, c’est effrayant…

Alors, oui, j’ai ma vérité. Mais j’espère que LA vérité sera bientôt de nouveau à la mode.

