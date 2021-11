Comment chaque individu peut-il s’impliquer durant ces 12 journées d’action?

Qu’on ait une plateforme ou pas, il y a plein de moyens que les gens peuvent prendre pour encourager ce mouvement-là. Mais le plus important, c’est de faire une vérification de la violence qu’on accepte, ou qu’on s’inflige à nous-mêmes, en tant que femme. Donc la sensibilisation, ça part de soi, d’une conversation avec nous-mêmes, et avec nos proches aussi. Comment on traite les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, comment on se traite, et comment on dénonce ce dont on est témoin, c’est excessivement important.

Et en tant que société, quel est notre rôle dans cette lutte?

D’être plus ouvert aux autres. La flexibilité psychologique va nous permettre, si on l’inculque à un jeune âge, de mieux comprendre qui on est en tant qu’humain, et de développer un sens de solidarité comme on n’en a jamais eu auparavant. La flexibilité psychologique, pour moi, c’est à la base du progrès humain, tant au niveau de la créativité et de l’innovation, mais aussi de l’ouverture et de la compassion sociale. La flexibilité psychologique, ça fait des jeunes enfants qui se comprennent mieux dans leurs émotions et qui deviennent des adultes mieux régulés, ce qui va nous permettre de mieux avancer en tant que société, de créer un progrès qui va servir à tous, pas juste à l’élite. Et la façon dont on élève nos garçons aussi va changer complètement la société. On n’a qu’à penser à des gars comme David Goudreault, avec sa Lettre aux petits gars, ou à d’autres hommes extraordinaires, bien équilibrés, bien centrés, qui traitent les femmes de manière extraordinaire, parce qu’ils se traitent eux-mêmes de manière respectueuse. C’est en essor et il faut les encourager ces hommes-là, parce qu’on en a besoin à nos côtés, et dans des rôles de leadership aussi.

Si vous êtes victime ou témoin de violence, n’hésitez pas à contacter une ressource d’aide et d’écoute:

SOS violence conjugale

Téléphone : 1-800-363-9010 (24/7)

Texto : 438 601-1211 (de 8 h à minuit, du jeudi au samedi et 24 heures sur 24, du dimanche au mercredi)

Clavardage (de 8 h à minuit, du jeudi au samedi et 24 heures sur 24, du dimanche au mercredi)

Courriel (réponse dans les 24 h)

Info-aide violence sexuelle 1 888 933-9007 (24/7)

