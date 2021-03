Je n’avais jamais envisagé la possibilité de me faire «shamer» sans scrupules par mes supérieures, des femmes que je respectais et admirais. On n’est pas censé être à l’ère de la «détabouïsation» des troubles de santé mentale? L’ère où, plus que jamais, il faut le dire, quand ça ne «feele» pas? Celle aussi où les femmes se soutiennent entre elles?

En remettant ma démission, je me suis juré que plus jamais personne ne me ferait me sentir petite et ridicule de prioriser ma santé. Cette pause professionnelle ne m’avait en rien fragilisée. Bien au contraire, elle avait consolidé mes fondations, renforcé mon amour-propre, raffermi mon estime personnelle et éveillé ma créativité. Elle avait dissipé le gris dans mon esprit et ramené l’éclat dans mes yeux. Cette pause professionnelle m’avait donné l’espoir d’une vie meilleure. M’accorder du temps, ç’a été la meilleure décision que j’aie prise et celle dont je suis le plus fière.

Aujourd’hui, quand je me regarde, je ne vois pas un brand. Le mot «faible» n’est perceptible nulle part en moi.

Ce que je vois plutôt, c’est une femme qui a eu le courage de se choisir.

Une femme qui décide de vivre plutôt que de survivre… Une femme qui ne cherche plus à plaire aux autres à tout prix. Une femme qui évolue dans un monde où la pression de l’image et de la performance occupe encore trop de place, mais qui s’assure, chaque jour, de ne plus laisser les étiquettes lui dicter ce qu’elle doit être.

Je vois mes rêves, que je ne repousserai plus, mais que je concrétiserai.

Je vois le bonheur. Je vois la santé. Ça n’a pas de prix! Je me vois, MOI, enfin! Pis maudit que j’aime ce que je vois.

Lire aussi:

C’est mon histoire: maman & escorte

L’estime de soi, un clic à la fois: Hey Girls, c’est le temps de briller!

C’est mon histoire: j’ai accouché durant la crise de la COVID-19