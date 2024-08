Cette attitude laxiste en matière de violence envers les femmes n’est évidemment pas propre à la Corée du Sud. Et même si le mouvement 4B en est issu, on peut aisément faire le lien avec son précurseur, qui date de la fin des années 1960: le lesbianisme politique. Cette idéologie féministe américaine de deuxième vague appelait les femmes à sortir les hommes from your heads and your beds.

Le lesbianisme politique a toutefois fait l’objet de critiques de la part des communautés lesbiennes à l’époque, puisqu’il laissait entendre que l’orientation sexuelle était un choix, et que celle des femmes était déterminée par leur statut vis-à-vis de leurs oppresseurs. En d’autres mots, le lesbianisme politique, en voulant rejeter le patriarcat, maintenait inconsciemment les hommes au centre des identités féminines.

Les adhérentes du mouvement 4B, quant à elles, ne se considèrent pas nécessairement comme lesbiennes ou même comme bi ou pansexuelles. Leur rejet de l’hétéronormativité est d’abord politique et ce sont elles qui sont au centre du mouvement. Elles ne veulent pas réformer les hommes; elles veulent les bannir de leurs cercles et s’épanouir loin des contraintes de la société patriarcale.