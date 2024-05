Ce ne sont pas seulement les sourcils fins et les pantalons cargo qui trouvent preneur chez une clientèle jeune. Une étude récente de l’Université de Göteborg, en Suède, menée auprès de 32 000 hommes dans 27 pays européens, a trouvé que ce sont les jeunes hommes 18 à 29 ans qui se sentent les plus menacés par les gains en matière de droits des femmes. Un triste titre détenu d’ordinaire, ou, en tout cas, on le croyait, par les hommes plus âgés, habituellement plus conservateurs.

Bon, c’est vrai que l’ascension fulgurante de figures comme Ben Shapiro et Andrew Tate (des hommes de 40 et 38 ans respectivement) dans la manosphère prophétisait ce résultat. Mais je me demande si leur influence n’a pas été sous-estimée, parce que ces gourous de la masculinité toxique s’enchaînent sans jamais vraiment se réinventer. Chaque génération a des squelettes misogynes dans son placard de vedettes. La mienne a subi Roosh V et ses délires de «néomasculinité». C’était l’époque des pick-up artists et du célèbre ouvrage Game, qui prétendait apprendre aux hommes hétéros à séduire les femmes, essentiellement en étant manipulateurs et mesquins.

Ironiquement, ces mâles alpha from WISH, qui promettent aux jeunes hommes insatisfaits de les guider vers le succès, dans leurs finances comme dans leurs draps, finissent plutôt par les confiner à des cercles où fermente la colère.

En 2020, le premier Canadien reconnu coupable de terrorisme à caractère misogyne au pays avait tout juste 17 ans quand il est entré dans un salon de massage torontois avec un couteau de 17 pouces sur lequel était inscrit «chasseur de putes». De son propre aveu — il a même laissé une note à cet effet dans sa poche, pour éliminer tout doute —, il a agi au nom des incels, qui forment une communauté en ligne d’abstinents involontaires qui, au mieux, détestent les femmes et, au pire, les exécutent violemment.