Trois Noëls plus tard, les rôles se sont inversés. Tandis que mon père mourait à l’hôpital, j’ai entendu un chant dans le couloir. Des choristes bénévoles consacraient leur 24 décembre au soir à bercer les malades de leurs cantiques. Je me suis accotée au cadre de porte de la chambre pour mieux les écouter. Je n’arrivais pas à les regarder dans les yeux, de peur de m’effondrer. Je leur étais si reconnaissante. J’ai jeté un coup d’œil autour de moi. J’ai vu des proches de patients sortir dans le couloir. Ensemble, on s’offrait un bref répit. L’espace d’un instant, on oubliait le deuil à apprivoiser.