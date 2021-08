C’est toujours pareil: dès la fin des vacances, je me fais un plan d’action pour l’automne qui approche. Je dresse la liste des réparations qu’il reste à faire à la maison, de la paperasse à classer, des trucs à acheter, même le soin facial et le massage dont je rêve atterrissent sur ma to do list. Comme si je voulais aménager mon nid… Et en sachant que l’été tire à sa fin, comme si je me lançais dans un dernier sprint pour m’assurer d’être à l’aise, une fois encabanée.

Apparemment, je ne suis pas la seule à vivre cette pulsion organisatrice. Et il y a un tout autre motif derrière mon comportement vaguement obsessif…

«C’est la saison la plus occupée de l’année pour moi!», me répond en riant Mylène Houle Morency, quand je lui demande si septembre lui amène son lot de dossiers à traiter. Cette organisatrice professionnelle spécialisée en organisation familiale m’explique: «On sort du chaos de l’été, où la routine a été mise de côté, et on a une soif d’encadrement. On a besoin de reprendre le contrôle…»

Ma liste de tâches post-vacances serait donc un outil pour gérer mon stress? Mylène me le confirme: «Avec les obligations qui reviennent et un horaire plus strict à respecter, notre réflexe est de nous organiser pour nous remettre devant le chariot et nous sentir responsables.»