«Ça dépend du tempérament de chacun, dit la sexologue. Il y a des relations où on verse dans la passion et d’autres, dans le pragmatisme. Tout est possible! Il s’agit d’abord de tenir compte des besoins de l’autre. Prenons l’exemple d’un couple hétéro avec enfants dans lequel la femme porte la charge mentale au quotidien. Si, une fois par année, son chum arrive avec un fondant au chocolat… ça se peut qu’elle voie là un signe de romantisme plaqué, alors qu’elle espère de l’attention chaque jour… C’est d’ailleurs dans ce type de situation qu’on peut devenir blasée par rapport au romantisme.»

Voilà qui est intéressant! Au fond, on veut – et on mérite – un romantisme sur mesure. Dans une optique de réciprocité, il devient donc essentiel de saisir ce qu’espère la personne qu’on aime.