J’ai déménagé 18 fois, je pense. J’ai eu tellement de demeures que je pourrais bien en avoir oublié une ou deux… Mais disons que j’ai connu un minimum de 18 empaquetages de boîtes, triages de souvenirs, ménages minutieux et pointes de pizza tenues par des doigts tachés de peinture. Je ne reste jamais longtemps au même endroit. Je n’ai pas le temps de m’attacher. Ou la capacité, qui sait?

Je transforme chacun de mes appartements en petit cocon qui porte ma marque et qui sent bon; pourtant, je ne peux pas affirmer avoir déjà eu une maison. Au sens philosophique du terme, je veux dire. Vous savez, un endroit qui dépasse le bien matériel et qui relève quasiment du spirituel? Un lieu qui est le nôtre et qui nous accompagne dans les différentes étapes de notre vie? Connais pas ça! Peut-être parce que j’ai compris très jeune que ma maison, au fond, c’est l’Autre…

J’ai connu un jour ma première peine d’amour. Mon cœur était ravagé par la tristesse et la culpabilité. Je ne l’aimais plus, j’étais éprise d’un autre. Il fallait que je quitte mon appartement, mon couple et le rêve de passer ma vie avec mon premier amant. J’avais 18 ans et je n’avais aucun des outils nécessaires pour composer avec une avalanche d’émotions. Je me suis donc réfugiée chez ma mère. On n’habitait plus sous le même toit depuis déjà plus d’un an, mais j’avais besoin qu’elle me caresse les cheveux. (Rien n’est plus rassurant que la sensation des faux ongles maternels contre mon cuir chevelu.)