C’est intéressant parce que c’est justement d’identité qu’il est question, ici! La diversité des identités de genre est de plus en plus reconnue, et c’est donc normal que notre façon de nous exprimer évolue en ce sens… Comme me l’a précisé la spécialiste, qui est aussi poétesse: «La langue est une réalité historique, sociale et culturelle qui appartient à ses usagers et usagères. Ce sont les besoins d’expression et le changement de mentalité des locuteurs et locutrices qui la font évoluer. Tel mot change de sens, tel autre en acquiert un nouveau, tel néologisme passe dans la langue courante, tel terme devient désuet ou prend une connotation péjorative…»

Voilà! Le français n’est pas statique. Et s’il se transforme au gré de nos préoccupations, c’est beau de le voir changer au nom de l’inclusion, non? Par contre, pour citer Noëlle Guilloton: «les changements linguistiques sont des phénomènes lents, des évolutions plutôt que des révolutions.» Ce n’est donc pas demain la veille que Sarah Mottet se sentira systématiquement interpellée dans les médias. Il faudra du temps et pas mal de volonté avant d’arrêter de penser au masculin, mais l’évolution est enclenchée.

Et pour ça, on a bien des gens à remercier. Des gens qui nous poussent à revoir nos réflexes et à dépoussiérer notre langue. Des gens qui, aujourd’hui encore, cherchent à se retrouver dans nos mots au nom du bien commun. Au nom du traitement égalitaire de chacun et chacune.

(Notons que cette chronique a été écrite dans un français inclusif et qu’elle n’était ni plate ni difficile à lire.)