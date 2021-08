Vierge

24 août-23 septembre

C’est sous un ciel dégagé que vous gagnerez une nouvelle année. Dès le début du mois, votre essence intime, imprégnée de justice, de persévérance et d’élégance, fortifiera votre envie de construire sur du solide et du durable. Cela vaudra autant pour vos amours que pour votre travail. Déterminée, vous serez portée par un courant positif et stimulant. À vous de pagayer avec tonus et agilité, sans rien forcer. Ni craindre de chavirer. Un profond sentiment d’accomplissement vous attendra sur l’autre rive.

Balance

24 septembre-23 octobre

L’éternelle assoiffée de beauté,de paix et d’équilibre en vous sera merveilleusement servie ce mois-ci. Non seulement vous vous sentirez dans votre élément (merci, sept planètes amies!), mais vous aurez aussi envie de donner le meilleur de vous-même à vos proches, qui en redemanderont. Soyez prête.

Scorpion

24 octobre-22 novembre

Grâce à la conjonction de Vénus et de Mercure dans votre signe jusqu’au 10 septembre, vous détiendrez un irrésistible atout de charme dans votre jeu. Et dès le 16, votre pouvoir de persuasion se doublera de toute l’énergie nécessaire (merci, visite de Mars!) pour enfin passer à l’action.