Bélier

21 mars-20 avril

Alerte rouge! Votre susceptibilité pourrait vous jouer de vilains tours. Entre nous ce serait bête de prêter de mauvaises intentions à votre cercle d’amis… qui n’en a aucune envers vous. Cultivez plutôt la confiance. Ou, à tout le moins, accordez à vos BFF le bénéfice du doute, et tout ira bien.

Taureau

20 avril-21 mai

Non seulement vous dépensez une énergie folle dans un projet – peu importe qu’il soit modeste ou ambitieux –, mais vous y ajoutez un grain de fantaisie qui étonne votre entourage. Laissez parler les personnes envieuses ou malveillantes. Elles font du surplace pendant que vous avancez.

Gémeaux

22 mai-21 juin

Si vous avez suivi mon conseil du mois dernier, vous devriez être plus centrée sur ce qui (vous) importe vraiment. Cela ne vous empêchera pas d’avoir à vous adapter aux éléments extérieurs, mais avouez que c’est plus aisé de naviguer quand votre esprit est dégagé. Et que vous savez où vous allez.