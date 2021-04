Cancer

22 juin-23 juillet

Si vous pensiez couler des jours tranquilles en amoureux, détrompez- vous! Car passion et échanges de vues bouillonnants pimenteront votre couple. Serez-vous toujours d’accord? Non. Votre ego sera-t-il parfaitement épargné? Non plus. En sortirez-vous le cœur et l’esprit plus ouverts? Oh que oui!

Lion

24 juillet-23 août

Vous, si fière de votre indépendance, préparez-vous à devoir travailler en équipe. «Qwat? Collaborer sans briller?» Car savoir mettre à profit le meilleur de chacun est la plus belle chose que vous puissiez apprendre. Rien ne vous empêche de vous en servir après pour mieux rayonner…