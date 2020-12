Balance

24 septembre-23 octobre

Ce mois-ci, ça bouge côté boulot, où vous serez allumée et prête à assumer de plus grandes (et lourdes) responsabilités. Ainsi, en janvier, vous brillerez sans faire de jaloux. Un exploit en soi! Préparez-vous toutefois à montrer rapidement la vraie preuve de votre talent. On n’a rien sans rien, hein?