L’année 2021 nous a prouvé qu’entretenir des projets est quelque chose que nous tenons pour acquis depuis trop longtemps et que nous devons concentrer notre énergie à tirer le meilleur parti du moment présent. Nous aurions dû écouter plus attentivement Julia Roberts dans Eat Pray Love (on dirait qu’elle avait compris quelque chose).

Bélier (21 mars – 19 avril)

Avant de commencer à lire en diagonale, sachez que Jupiter entre en Bélier en mai 2022 et qu’une nouvelle vie est sur le point de commencer. Cette transition ouvrira toutes sortes de portes dans votre monde. Soyez excitée – vous êtes sur le point de rencontrer des personnes qui auront un impact sur votre vie et qui ont le potentiel de rester à vos côtés plus longtemps que votre dernière paire de Dunks.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Vous n’avez probablement pas vu passer la fin de 2021 parce que vous étiez occupée à essayer de respecter vos échéanciers au travail. Félicitations d’avoir trouvé le moyen pour que tout soit complété à temps! Maintenant, vous pouvez enfin vous détendre et commencer à récolter les fruits de votre dur labeur. Comme les Taureau ont tendance à aimer jouer, nous vous prévenons que vous pourriez connaître des hauts et des bas financiers tout au long de l’année. Établissez des limites pour les achats en ligne et tout devrait bien aller!