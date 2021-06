Lion (23 juillet – 22 août)

Nous pouvons compter sur vous pour rattraper le pas si mémorable été 2020 en célébrant deux fois plus fort cette fois-ci. La vie «normale» reprenant lentement, vous n’attendrez pas la permission de qui que ce soit pour revisiter votre look et vous présenter au monde avec une toute nouvelle apparence. Célibataire ou en couple, vous avez du plaisir et qui n’a pas envie d’être entouré d’une énergie aussi rayonnante ?

Vierge (23 août – 22 septembre)

Embrassez votre Samantha intérieure et laissez le sentiment de liberté briser les règles (parfois) restrictives que vous vous imposez. Qui se soucie de ce que les gens pourraient penser si vous décidez d’avoir une aventure estivale ? Vous êtes le personnage principal de l’histoire de votre vie et c’est la saison des margaritas de trop après tout. Faut-il en dire plus ? Dites oui sans engagement et laissez les bons moments venir à vous.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Décisions, décisions, décisions. Pas toujours votre point fort, n’est-ce pas Balance ? Vous devrez peut-être remettre les pendules à l’heure à propos de la personne avec laquelle vous avez eu des FaceTime à répétition en secret de vos amies et votre famille. Voyez-le comme un pansement à arracher – sentiments inclus. Ok, on oublie ça ! Prenez ça relax avec un repas romantique pour un minimum d’anxiété possible. Tout va bien aller !

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Pour tout Scorpion qui se respecte, s’il n’y a pas de mystère dans une relation amoureuse, ce n’est même pas une vraie relation. Eh bien, vous avez de la chance, cher signe d’eau. Cet été, le vent tourne pour vous en matière de câlins avec quelqu’un d’autre que votre fidèle chat. Bien que cela puisse ressembler à une relation à distance, cela vous donne toutes les émotions recherchées. Et c’est quelque chose pour un Scorpion difficile à satisfaire.