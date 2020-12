Même si nous n’aurons pas à traverser une autre épreuve de force entre les planètes comme ce fut le cas lors des derniers mois, nous devrons encore être patients avant de revenir à notre ancienne vie. Mais de quoi on parle, qui veut retrouver son ancienne vie? Nous adorons le travail à la maison et tous ses avantages.

Bélier (mars – avril)

En 2021, tout tourne autour de la carrière et de nourrir votre passion pour un passe-temps duquel vous n’auriez jamais pensé pouvoir vivre. Rêvez bien au-delà d’une petite routine de 9 à 5! Si vous êtes actuellement à la recherche d’une opportunité professionnelle, il est temps de tout mettre en place pour avril. Avant le mois de mai, vous vous lancerez peut-être dans une nouvelle aventure qui correspond totalement à votre ultime mission de vie!

Taureau (avril – mai)

S’il y a un signe qui a souffert en 2020, c’est bien vous, cher Taureau! Vous n’avez pas besoin de nous dire à quel point vous appréciez les bonnes choses de la vie – nous le savons déjà. Alors que la vie revient lentement à la normale en 2021, vous aurez de nombreuses opportunités pour vous livrer à des repas décadents qui se dérouleront dans un vrai restaurant, et même de vous rendre dans une destination de vos rêves. Profitez de tout ce que la vie vous apporte!

Gémeaux (mai – juin)

Alors que de nombreux signes du zodiaque navigueront à travers des hauts et des bas au cours de la nouvelle année, vous serez bénie avec beaucoup de positif, ce qui affectera votre bien-être en général. Pour une fois dans votre vie, vous serez l’amie vers lequel les gens se tournent pour des moments de pur plaisir – que vous serez heureuse de leur offrir. Embrassez votre côté insouciant et vous verrez la vie vous réserver les choses les plus étonnantes en 2021!

Cancer (juin – juillet)

Faites place au spécialiste de la quarantaine: le crabe. Autant vous vous êtes rapidement adaptée à la nouvelle réalité de 2020, vous devez tout de même admettre que vous êtes angoissée à l’idée de sortir et de vous dégourdir les jambes. Vous avez tout de même hâte d’aller à la rencontre de nouvelles personnes. Puisque vous êtes depuis toujours notre casanière favorite, pourquoi ne pas envisager des retraites spirituelles? Inaugurez le nouveau vous!

Lion (juillet – août)

Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que vous le réalisiez maintenant ou plus tard, 2020 vous a façonné pour devenir une meilleure version de vous-même. Avec la série de tours de montagnes russes avec laquelle vous avez été mise au défi, vous avez été bénie avec la plus grande leçon de l’univers: apprendre à lâcher prise. Embrassez la spontanéité de la vie en 2021 et vous pourriez être surpris du résultat.

Vierge (août – septembre)

Travaillez dur, amusez-vous encore plus. En tant que signe de la terre qui prend plaisir à remplir des listes de tâches, votre éthique de travail est quelque chose qui vous rend très fier. Heureusement, 2021 met en lumière votre carrière, ce qui se traduira par des récompenses pour vos efforts continus au travail. Cependant, vous n’êtes pas du genre à vous accorder des moments de répit. Trouvez-vous un partenaire avec qui profiter de moments ludiques pour équilibrer le tout!

Balance (septembre – octobre)

Le bouleversement de 2020 vous a probablement fait réaliser qu’il n’y a rien de plus important que le présent. En tant que signe aérien, vous vous sentez plus épanouie lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau et que vous vous exposez à de nouvelles idées. Pourquoi ne pas en profiter pour retourner à l’école ou même faire du bénévolat pour un organisme qui reflète vos valeurs? Stimulez votre cerveau avec de nouvelles conversations et façons de penser.

Scorpion (octobre – novembre)

Alors que certains aspects de la vie sembleront plus légers en 2021, d’autres se feront plus difficiles. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez hiberner jusqu’à la fin de la nouvelle année. Au contraire, vous devriez vous fixer de nouveaux objectifs et travailler sans relâche afin de les atteindre, comme si vous étiez Grace Fraser dans The Undoing. En fin de compte, tout fonctionne, n’est-ce pas? Vous le savez bien.

Sagittaire (novembre – décembre)

Quel moment pour profiter de la vie, chère voyageuse du monde! Bien que le monde soit en pause, vos roues n’ont pas cessé de tourner alors que vous avez pris connaissance de vos véritables désirs. Parfois, lorsqu’on ne prend pas le temps de sentir les roses, on traverse la vie sans s’assurer que tout va bien. Laissez le plus authentique de vous-même se révéler, car l’univers est prêt à vous accueillir à bras ouverts!

Capricorne (décembre – janvier)

2021 symbolise un nouveau départ dans votre développement personnel. En tant que chèvre du zodiaque, vous trouvez du réconfort dans la structure et le respect des règles. Cependant, le monde a changé en 2020, et 2021 consiste à embrasser l’inconnu du futur. Avec quelques points qui brillent dans votre travail et votre vie amoureuse, vous pourriez enfin apprendre à dire non. Voilà comment ça marche!

Verseau (janvier – février)

Nous avons le sentiment que vous avez peut-être déjà une vague idée de ce que 2021 vous réserve. En 2020, vous avez probablement eu un aperçu de votre vie future et vous n’êtes pas du genre à craindre un peu d’incertitude. Montrez-nous comment faire confiance à la vie! Nous voulons nous inspirer de votre façon de penser pour cette nouvelle année.

Poissons (février – mars)

Certains moments pourraient vous surprendre au cours de la nouvelle année et la clé de votre succès résidera dans votre capacité à rester bien ancré dans vos valeurs. Ce ne sera pas toujours facile puisque vous semblez être connecté aux vibrations de l’univers. Le monde est encore en train de sortir d’un bouleversement majeur, vous bénéficierez donc d’approfondir votre pratique spirituelle. Prenez soin de vous pour encore plus de bonheur!

