Sur le plan des sentiments, on se sent inadéquate comme amoureuse, employée, amie et mère. On a l’impression d’avoir échoué le cours Pandémie 101, alors qu’autour de nous, les gens mitonnent leurs conserves de légumes en sifflotant de bonheur. Allô, la culpabilité!

Le cerveau dans le gruau

L’anxiété au plafond, on comprend ça. Mais depuis quelque temps, on a carrément l’impression d’avoir été lobotomisée durant notre sommeil – on multiplie les oublis, on encode moins bien l’information, on relit quatre fois la même phrase… Bienvenue à Zombieland!