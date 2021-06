D’abord, j’aimerais emprunter les mots de Steven Forrest, une des figures de proue de l’Astrologie Évolutive, un courant d’astrologie contemporain (et mon préféré!) qui se démarque par sa vision progressive en mettant en lumière le libre arbitre de tous.tes et chacun.es. Ce dernier nous rappelle que l’astrologie peut prédire des tendances, des vibes, des courants énergétiques, sans toutefois présager des événements. Il précise que le mouvement des planètes ne nous assujettit à aucune force, mais qu’en étant conscient.e de ces derniers, nous pouvons faire des choix plus éclairés. Cette différence, bien que subtile, permet de nuancer la position selon laquelle l’astrologie décrit la trame narrative de notre destin, sans que l’on puisse y changer quoi que soit.

«Ah, ton Vénus en Scorpion, alors tu es vouée à vivre plusieurs divorces et être malheureuse en amour !»

Cette version déterministe de l’astrologie me rappelle drôlement la spiritualité des générations passées, celle de mes grands-parents, selon laquelle la puissance supérieure qui nous gouverne est autoritaire, sévère et intransigeante. En fait, selon l’Astrologie Évolutive, nous nous inspirons des courants énergétiques afin de co-créer avec l’Univers. Bien que le moment de votre naissance teinte notre personnalité, il pointe surtout vers les expériences nécessaires afin que l’on puisse grandir et évoluer.

La carte du ciel, c’est-à-dire une carte qui indique l’emplacement exact des planètes au moment même de votre naissance, ne peut donc pas prédire les événements de votre existence, mais représente une map à laquelle vous référer afin que vous puissiez vous développer de la manière la plus authentique et vraie pour la personne unique que vous êtes. Un peu comme une prévision météorologique de votre vie qui vous dit que «si la tendance se maintient», des passages parfois ensoleillés et d’autres fois pluvieux peuvent être attendus à des périodes clés de votre vie. À vous de traîner notre parapluie au bon moment !

«Ah, ton Vénus est en Scorpion, alors il sera important de trouver des relations dans lesquelles l’honnêteté radicale est la pierre angulaire de l’amour pour permettre des échanges qui laissent place à toute la profondeur et l’intensité transformatrice dont ce signe à besoin.»

Comme vous pouvez le constater, le ton est assez différent !

L’astrologie ne peut donc pas nous donner des réponses, mais nous guide vers les bonnes questions à se poser à certaines périodes de notre vie.

«Est-ce que cette relation m’offre toute la profondeur dont j’ai besoin pour évoluer comme je le souhaite? De quelle manière puis-je ajouter plus d’intensité et d’intimité à cette relation, sachant que cela est essentiel pour me sentir satisfait.e?»

Vous pensiez que l’astrologie allait simplifier votre vie en vous donnant de belles petites réponses pré-mâchées n’est-ce pas? Bien au contraire, vous n’aurez jamais autant réfléchi, mais serez aussi habité.e du sentiment d’avoir des réflexions pertinentes pour vous aider à défaire les nœuds que vous rencontrez au quotidien.

Maintenant que les limites de l’astrologie ont été clarifiées, voici quelques conseils afin de recevoir le support cosmique des planètes, sans toutefois les laisser vous dérober de votre pouvoir personnel.

Lire l’astrologie comme un langage symbolique; c’est-à-dire de ne pas pendre prendre les prédictions au pied de la lettre, mais de plutôt apprendre à lire entre les lignes … surtout lorsque vous lisez des horoscopes très courts basés sur votre signe solaire (aka votre signe.)

Un.e astrologue peut vous prédire une période propice à solidifier des relations, par exemple. Cela ne veut pas automatiquement dire qu’un mariage est à l’horizon! Il peut s’agir de la signature d’un contrat avec un partenaire d’affaires ou encore, d’emménager avec votre meilleur.e ami.e. Vous voyez le genre?

Parlant d’horoscopes, je vous suggère de bien choisir ceux que vous lisez avec sérieux, car ces derniers ne sont pas toujours écrits par des astrologues d’expérience. Il n’y a rien de mal à en lire par pur divertissement, mais il faut savoir différencier les premiers des seconds. Pour se faire, recherchez rapidement l’auteur.trice de l’article afin de le.a connaître un peu mieux.

Il est important de lire ces prévisions cosmiques avec ouverture et légèreté puis d’observer les événements de votre vie avec curiosité. Tracer des parallèles entre les deux afin de développer votre œil astrologique.

«Mon horoscope disait que c’était une période pour solidifier une relation et je remarque que cette connaissance tente de passer plus de temps en ma compagnie. Je devrais donc y porter attention afin de savoir si c’est réellement une relation que j’aimerais cimenter.»

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de développer une écoute active de votre intuition. Apprendre à reconnaître les petites sensations de contraction intérieure lorsque votre cœur vous dit non et les grandes expansion lorsqu’il vous crie oui. De cette manière, vous pouvez recevoir les conseils de votre astrologue préféré, tout en vous référant à votre petite voix intérieure pour prendre les décisions les plus justes et alignées à votre vérité.

Pour que l’astrologie vous aide sans dicter notre vie, vous devez vous rappeler que vous êtes la présence ayant en main la boussole qui aide à vous diriger. Elle peut bien pointer vers le Nord, il est de votre responsabilité de faire les pas dans la bonne direction pour vous rendre à destination.