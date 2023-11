Loin de n’être que le simple poids des tâches ménagères et parentales, la charge mentale désigne le travail invisible de gestion de la logistique familiale: prévoir les besoins de tout le monde, les responsabilités de chacun, tenir l’agenda familial et effectuer toutes les petites étapes nécessaires au bon déroulement du quotidien. Dans les familles hétéroparentales où les deux parents travaillent à temps plein, bien que les tâches soient généralement réparties plus équitablement qu’au temps de nos grand-mères, la femme sera souvent considérée de facto comme la gestionnaire de la famille, une entreprise en soi colossale et trop souvent invisible. Même lorsqu’elle devient mère pour la toute première fois, on s’attendra à ce qu’elle soit d’emblée en mesure de tout voir, tout prévoir, et de penser à tout: les lifts, les inscriptions, les lunchs, les achats, les anniversaires, les voyages, les rendez-vous… Et si elle a besoin d’aide? «T’avais juste à me le demander!»

Les nouveaux modèles

Lentement mais sûrement, les couples hétérosexuels modernes tendent à s’extraire de ces automatismes parentaux traditionnels afin de repenser la famille de façon plus équitable et gratifiante pour tout le monde. Mais qu’en est-il des familles homoparentales, où les rôles genrés sont bousculés? Qu’aurions-nous à apprendre de la façon dont sont réparties les responsabilités familiales dans un modèle libéré des normes oppressives qui ont contribué à ma décision de mettre une croix sur la maternité? Deux parents et une travailleuse sociale y réfléchissent avec moi.

«On s’est vite rendu compte qu’on ne pouvait pas diviser les tâches selon notre genre, sinon personne ne sortirait jamais les poubelles!», lance à la blague Gabrielle Caron, qui a deux enfants (bientôt trois) avec sa conjointe. Pour l’enseignante de 34 ans et son amoureuse, qui ont choisi de porter leurs enfants à tour de rôle, le fait d’avoir toutes deux vécu une grossesse a grandement influencé leur vision de la parentalité.