Il m’est arrivé de me pavaner le #SELFCARE, ce fier cliché de ma génération, sur les réseaux sociaux. Je voulais laisser une trace, même éphémère, de la bienveillance toute neuve que je ressentais à mon propre égard. Oyez, oyez, j’ai fait quelque chose pour moi! Parce que je le vaux bien, disait un célèbre slogan publicitaire.

Le mot-clic self-care est apparu vers 2010 chez des millénariaux déjà éreintés par des responsabilités croissantes dans un contexte socioéconomique difficile. En tant que public cible, il ne m’en fallait pas plus pour y adhérer.

À mon sens, ce n’était pas un simple mot-clic: oui, on avait été conditionnés de façon pavlovienne à s’investir sans compromis dans le rendement plutôt que dans le bien-être, mais ça ne nous empêcherait pas de revendiquer du temps pour prendre soin de soi.

Sans surprise, «prendre soin de soi» est rapidement devenu un prétexte pour acheter plus de choses et faire des activités de plus en plus élaborées, and just like that, la culture de la performance et de la piastre ont englouti le self-care.

Mais mes recherches m’ont confirmé que je n’avais pas imaginé la charge politique qui sous-tend le mouvement: avant d’être un mot-clic sur Instagram, l’expression avait circulé dans les mouvements des droits civiques et des droits des femmes du siècle dernier. Devant un système qui contribuait activement à notre mal-être, le self-care était un acte révolutionnaire.