Et si transformer mon espace en refuge capitonné de mes valeurs fait de moi une personne radicale qui vit dans une bulle idéologique, ainsi soit-il. Mais n’allez pas croire que ses parois sont étanches. Refuser les débats qui sont déshumanisants ne m’a jamais permis de me soustraire aux discours qui les nourrissent. N’est-ce pas le propre des idées dominantes d’être omniprésentes et de se faufiler partout? Nul besoin d’aller à leur rencontre pour y être exposés quotidiennement.

À l’inverse, il semble plutôt aisé de cultiver la bulle des idées dominantes à l’abri de la plupart des revendications qui dérangent le statu quo, sans qu’on s’en formalise vraiment. Un humoriste peut tourner à la blague le témoignage d’agression sexuelle d’une personne bien réelle, être applaudi soir après soir, après soir, après soir, être encensé par les médias, et ensuite déclarer le plus sérieusement du monde être inquiet pour sa liberté d’expression et vouloir susciter le dialogue. Tout ça pendant que la survivante peine à trouver un endroit sûr où déposer sa parole sans craindre une énième déferlante de haine.

Je ne me sens pas mal de cultiver ma bulle. Elle est pour moi et pour tant d’autres un espace de ressourcement, de soin et de solidarité. Elle ne sert pas à échapper au monde, mais à mieux l’affronter.

Manal Drissi est une chroniqueuse et une autrice exilée dans la forêt.

