J’ai tenu pendant cinq ans ce rôle aussi privilégié qu’ingrat auprès de la fille de mon conjoint de l’époque, jusqu’à ses 10 ans. Une enfant douce et attachante, aujourd’hui une adolescente créative et parfaitement sarcastique qui me demande de lui enseigner la broderie et vient parfois marcher en forêt avec moi, en plus d’être une demi-sœur remarquable pour ma fille.

Ma relation avec la fille de mon ex est sans histoire. Il n’y a jamais eu d’éclat. Jamais de porte claquée dans ma face en me criant: «T’ES PAS MA MÈRE!» Il y a eu des tensions, bien sûr, mais aussi beaucoup plus de bienveillance. Je n’ai jamais voulu ni prétendu être sa mère ou essayé de l’être. Elle en a déjà une et cette ligne était pour moi infranchissable… mais apparemment pas pour les autres.

Il y a eu l’école de la petite, où je figurais comme contact d’urgence, mais qui m’appelait dès que la mère n’était pas joignable, sans communiquer avec le père. Il y a eu le patron du père, qui ne comprenait pas que mon ex doive aller chercher sa fille au service de garde alors que moi, j’étais «à la maison». Il savait très bien que ce n’était pas ma fille, et par «à la maison», il voulait dire que j’avais un nouveau-né accroché à mes seins jour et nuit.

Je n’ai jamais voulu me substituer à la mère, mais partout où l’on tente de soustraire les hommes aux inconvénients de la parentalité, «une femme c’t’une femme». Et donc même avec un conjoint investi dans son rôle de père, on n’échappe pas aux attentes hétéronormatives implicites, à la charge mentale et aux compromis qui semblent si anodins qu’on les laisse se multiplier.