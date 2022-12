Sam Cyr date très peu et choisit de ne pas mettre d’énergie là-dedans, mais en même temps, il s’agit de son plus grand complexe. L’animateur du podcast Tout le monde s’haït aimerait se permettre d’être davantage lui-même et de se sentir à l’aise avec son orientation et sa sexualité. Un long processus d’acceptation, certes, mais qui semble sur la bonne voie. Sam se sert d’ailleurs de son art – que ce soit sur scène ou dans son livre – pour se décomplexer.

Alors, est-ce que l’humoriste a vraiment envie d’être en couple? Et si la réponse est «oui», a-t-il un gars idéal en tête ou un type de relation qui lui plairait? Pour les réponses à toutes ces questions – et bien d’autres – on vous recommande chaudement l’écoute de cette épisode aussi drôle que touchant.

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et Youtube.

Bonne écoute!

Lire aussi:

Balado À PRÉSENT: tous les épisodes

Balado À PRÉSENT: Tranna Wintour et Florence Nadeau et leur relation avec leurs seins

Balado À PRÉSENT: Joanie Gonthier et la pression de plaire à tout prix