Comme c’est de plus en plus fréquent de nos jours, Catherine et Léonie ont commencé à se suivre sur Instagram et ont développé des liens virtuels avant de se connaître dans la vraie vie. Puis, elles se sont vues à quelques reprises et elles ont su qu’elles ne se lâcheraient plus.

Qu’on soit dans la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine, les nouvelles amitiés qu’on se forge se développent rapidement. C’est comme si on sait tout de suite si cette nouvelle personne partage nos valeurs fondamentales et si elle saura s’intégrer à notre garde rapprochée.

Avec Catherine et Léonie, on a beaucoup parlé de sororité et d’empowerment au féminin. C’était beau de les entendre déboulonner les mythes au sujet des amitiés toxiques ou du »bitchage » entre femmes. Quand les femmes s’élèvent et se mettent en valeur les unes les autres, il n’y a pas grand-chose de plus inspirant.

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et Youtube.

Bonne écoute!