Quand Juliette s’est fait approcher par KO Éditions pour écrire un livre, elle était loin de se douter de ce que le processus créatif viendrait remuer en elle. L’autrice, qui se dit aujourd’hui fière de son «bébé», Bleus et joies, est passée par toute la gamme des émotions en cours de création: le doute, l’angoisse, le syndrome de l’imposteur, le désir de plaire, le besoin d’atteindre un certain niveau de perfection, etc.

Juliette nous parle de quelles façons elle a réussi à surmonter les pensées intrusives qui l’ont accompagnée pendant la rédaction et comment elle est parvenue à être en paix avec la permanence de son livre.

Une discussion touchante, profonde et drôle avec une femme qu’on gagne à connaître… et à lire!

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et Youtube.

Bonne écoute!