Joanie ne s’en cache pas: la pression de plaire et l’envie d’exister (positivement) dans le regard des autres font partie intégrante de sa vie. Mais oui, bien sûr, elle aspire – comme nous toutes – à se foutre royalement de ce que les autres peuvent bien penser d’elle. Cela dit, ce n’est pas aussi simple que ça.

«Je ne m’autorise pas à me trouver bonne, belle, intelligente ou pertinente si on ne me le dit pas. Si, après une chronique ou une présence radio, quelqu’un me dit que c’était vraiment pertinent ce que j’ai fait, là, je vais me donner le droit de me trouver bonne! Mais je trouve ça triste… parce que je voudrais me trouver belle, bonne et intelligente sans que les gens aient à me le dire!»

On jasera aussi ensemble de jugements faciles et de stéréotypes, de qu’on est prêtes à accepter pour ne pas déplaire et de l’impossibilité de faire l’unanimité. Dur constat.

Mais il y a aussi beaucoup de rires, de complicité et même quelques petits yeux mouillés d’émotions dans cet épisode.

