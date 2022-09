On a jasé de la genèse de notre féminisme, et du fait que l’on était très probablement féministes avant même de connaître ce courant de pensée.

«Pourquoi il faut qu’on fasse juste des sports de gars?», a demandé mini India à son professeur d’éducation physique, alors qu’elle n’avait que 10 ans et qu’elle refusait de participer, les bras bien croisés, à un match de basket. Fallait du guts, quand même! Quelle a été la réaction du prof en question? Réponse à ne pas manquer dès les premières minutes du balado…

On a aussi abordé le syndrome de l’imposteur, trop souvent ressenti par les femmes, la rivalité au féminin pour laquelle on a été conditionnée, la solidarité, la sororité et les relations amoureuses égalitaires… ou non. Bref, un épisode très chargé!

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et YouTube.

Bonne écoute!

