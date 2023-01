J’ai eu l’idée de faire ce balado lorsque j’ai entendu Félix-Antoine livrer une lettre émouvante au père Noël à la radio. En voici un extrait: «J’aimerais ça trouver la perle rare qui va pouvoir m’offrir le plus grand cadeau, le plus inestimable cadeau, qui est celui d’avoir un bébé. J’ai gardé ça pour la fin père Noël, parce que si ça arrive, je ne demande plus rien, jamais. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je ne peux même pas imaginer ma vie sans enfant faque fais quelque chose!»

Pourquoi Félix-Antoine a-t-il voulu lancer ce magnifique cri du cœur à l’émission Véronique et les fantastiques? Depuis quand ressent-il l’appel de la paternité? Considère-t-il qu’il existe toujours un stigma entourant l’homoparentalité? Où en est-il rendu avec son conjoint dans le processus?

Félix-Antoine répond sans faux-fuyant à toutes ces questions et à bien d’autres lors de son passage à notre micro. Une rencontre incontournable pour quiconque songe avoir un enfant.

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et Youtube.

Bonne écoute!

Félix-Antoine anime l’émission Des idées de grandeur, les mardis 19h30, à Canal Vie ou sur noovo.ca. Il collabore à l’émission Véronique et les fantastiques à Rouge. Dès le 19 janvier, à 20h, il sera le capitaine des Y de la nouvelle émission Zénith à ICI Radio-Canada Télé.

Lire aussi:

Balado À PRÉSENT: tous les épisodes

Balado À PRÉSENT: Sam Cyr et sa vision du dating

Balado À PRÉSENT: Tranna Wintour et Florence Nadeau et leur relation avec leurs seins