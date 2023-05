Ce qu’il y a de rafraichissant dans l’approche de Catherine Souffront, c’est qu’elle reconnaît ses privilèges. «Plus souvent qu’autrement, je sais que je suis considérée comme une belle personne, car à plusieurs égards, je rentre dans les critères de la société occidentale.», dit la comédienne.

En plus d’aborder sa beauté – intérieure comme extérieure –, on parle de colorisme, du fait qu’elle est light skin, et qu’elle s’est souvent fait dire la fameuse (et enrageante!) phrase: «T’es belle pour une Noire!»

On jase aussi de la pression de la beauté qui est mise sur les femmes en général, des interventions esthétiques et de son désir profond de tenter de s’aimer pour sa vérité et pour tout ce qu’elle a à donner, et non pour son enveloppe corporelle.

Du grand bonheur avec cette beauté de corps, de cœur et d’esprit…