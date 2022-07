Désormais porte-parole de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, Anne-Élisabeth accepte de prendre le micro pour parler de cette maladie neurodégénérative dont son père est atteint depuis quelques années déjà.

Dans ce balado, on parle de sa relation complexe avec son père — qui était un homme très autoritaire et peu démonstratif — du processus de deuil qu’elle a entamé, et de la peur de la mort.

Anne-Élisabeth avoue vivre à cent mille à l’heure et courir contre la montre, depuis le diagnostic de son père: «Oui, c’est sûr que j’ai tendance à me »pitcher » dans le travail. […] J’ai vraiment peur que tout s’arrête demain. J’ai pris conscience de la mort. Et c’est absurde, est-ce vraiment ça que je veux, faire 120 jours de tournage, si la mort approche? C’est une drôle de réaction. Mais ç’a été celle-là quand même.»

Une rencontre touchante durant laquelle on s’est permis de douter, d’avoir la chienne, de rire et de pleurer.

Balado à écouter pour mieux comprendre les proches aidants d’une personne atteinte d’Alzheimer ou pour se sentir moins seule si on vit avec la maladie, de près ou de loin.

Bonne écoute!

Lire aussi:

Balado À PRÉSENT: tous les épisodes

Anne-Élisabeth Bossé: toute puissante

Toutes les photos d’Anne-Élisabeth Bossé pour ELLE Québec