Déranger parce qu’on est trop braillarde, qu’on parle trop fort, qu’on trip trop sur Justin Bieber et qu’il faudrait arrêter de faire jouer One less lonely girl en boucle.

Pour Mégan Brouillard, une humoriste de la relève cumulant plus de 140 000 abonnés sur TikTok, le sentiment de déranger est arrivé dès ses premières années au secondaire. Un midi, à l’âge de 13 ans, alors que Mégan mangeait un macaroni à la viande de cafétéria – très sec et trop salé – sa professeure de français l’interpelle et lui demande de cacher sa bretelle de brassière qu’on voit accidentellement dépasser de son chandail.

Mégan ne comprend pas, mais obéit. Sauf que le même avertissement se répète, jour après jour, telle une malédiction pire que celle d’avoir de l’acné et des broches en même temps. Mégan comprend. Ce qui dérange, c’est ses seins. « Qu’est-ce qui la gossait de la bretelle, honnêtement ? C’est qu’au bout de la bretelle, tu sais qu’il y a mes seins ? Parce que tsé, au boutte de mes bras aussi, y’a mes seins. On s’en sauve pas ! » me dit-elle en se remémorant l’évènement.

C’est la première fois que Mégan remarque que ses seins rendent inconfortable. En fait, que ses seins rendent d’autres personnes inconfortables. Parce que jusqu’à présent, c’est seulement elle qui vivait avec l’inconfort des cerceaux dans ses maudites brassières La Senza.