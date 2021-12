Pour Judith Lussier, journaliste, chroniqueuse et autrice du tout nouvel essai Annulé(e) : Réflexions sur la cancel culture, passer à la télé sans brassière, ça fait partie du quotidien. En 2018, elle décide de sacrer les brassières aux vidanges et vivre sans armure à boules. Imaginez, vivre chaque minute comme si c’était celle où l’on arrive chez soi et qu’on enlève enfin sa brassière un peu trop petite. Le rêve !

Lors de son apparition à On va se le dire, Judith décide de porter un t-shirt rayé. Choix aux abords simplistes, mais qui se transforme en véritable cauchemar télévisuel lorsqu’elle reçoit un message Facebook d’un dénommé Denis. « Une belle femme comme vous devrait mettre une brassière, parce que c’est bas pas mal ces seins-là ! » lui dit-il. Judith est sidérée et outrée. Moi aussi, mais je dois avouer être légèrement impressionnée par l’œil de lynx de Denis.

C’est alors qu’elle reçoit un autre message d’une Lise. « Il me semble que mettre une brassière serait une bonne façon de mieux porter un vêtement comme le haut ligné. » Merci du conseil fashion, Lise ! Maintenant, à toi de sacrer ton blouson corduroy à épaulettes dans le feu !

Judith décide d’en parler à sa blonde. «Ben… C’est vrai que t’as un peu les seins bas dans ce t-shirt-là, » lui dit-elle sans ménager ses mots.

Cette prise de conscience secoue Judith. Est-ce que tout le monde discute ouvertement de sa poitrine ? Est-ce que ses seins détournent de son message ? Ou encore, est-ce qu’on se dit, lors d’un meeting de recherchistes TV : « Vaut mieux pas inviter Judith Lussier, ça choque le monde qu’elle ait les boules basses ! »

Bien que choisir de ne pas mettre de soutien-gorge reste un choix de confort bien avant un choix politique, la simple action de ne pas en porter le devient.

« Tsé, la petite voix dans ta tête qui te dit “tu peux pas sortir sans brassière”, j’avais réussi à l’oublier, mais à cause d’un Denis, cette voix-là revient ! » dit-elle. « Des commentaires du genre, ça me rappelle que mes seins existent, qu’on les voient et qu’ils ont un impact symbolique dans l’univers, quand tout ce que je veux moi, c’est les oublier ! »

Au final, oui, peut-être que les seins de Judith dans un chandail rayé sont un peu bas. Mais savez-vous ce qui est réellement bas ? Envoyer des commentaires sur la poitrine d’une femme qui essaie tout simplement de faire son travail. Un petit conseil pour tous mes Denis : boire un grand verre d’eau et fermer Facebook n’a jamais fait de mal à personne.

