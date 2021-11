Sagittaire

23 novembre-21 décembre

Helllooooo 2022! Pour l’indomptable fille de feu en vous, le mouvement crée la chance. Et tant mieux, car vous serez gâtée tant côté changements que bons coups du destin. Seul bémol: prenez garde à votre confiance aveugle en les gens, et tout ira bien. D’ici là, à vous, le plaisir d’explorer!

Capricorne

22 décembre-20 janvier

Dès la fin de 2021, les failles d’un proche pourront faire de vous une meilleure personne. Votre partenaire est brouillon? Voyez-y l’occasion d’être plus souple. Il est franchement direct, maladroit ou indiscret? À vous d’être plus cool, ouverte et pleine d’humour. Ça vous réussira drôlement!

Verseau

21 janvier-19 février

Permettez-moi d’être brutale: cette relation bancale, vous y tenez vraiment? Au point de perdre le sourire, et même votre confiance en vous-même? C’est le moment ou jamais de trancher. Car il en va de votre équilibre. Et de la couleur que vous donnerez à la première moitié de 2022. Rien de moins.

Poissons

20 février-20 mars

Ouste, la confusion, les émotions troubles et l’anxiété qui ont marqué l’année. Neptune, votre planète maîtresse, progresse enfin dans votre signe. Résultat: vous aurez les idées claires, l’imagination au top et la grâce nécessaire pour vous affirmer avec vigueur… jusqu’en juin prochain!