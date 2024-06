Chères lectrices, chers lecteurs, c’est avec une immense fierté et une profonde gratitude que l’équipe d’ELLE Québec célèbre un jalon marquant dans l’histoire de notre magazine: notre 400e numéro! C’est pour nous une occasion de réfléchir au chemin que nos pages ont parcouru, à ces sujets que nos journalistes ont traités de façon avant-gardiste et avec aplomb, aux valeurs qui, bien qu’elles évoluent avec le temps, nous permettent de garder le cap dans un monde en constante mouvance. C’est aussi, et surtout, une occasion d’envisager avec optimisme l’avenir qui s’ouvre devant nous.

Depuis ses débuts, le magazine ELLE Québec est un repère pour les esprits curieux, le centre d’une communauté bienveillante et constamment en apprentissage, un foyer réconfortant pour celles et ceux qui aiment être à l’affût des tendances dans une panoplie de domaines: la beauté, la mode, la culture, les voyages, alouette! EQ, comme on l’appelle entre nous, c’est plus qu’un simple magazine. Au fil des milliers de pages publiées depuis 1987, on a partagé avec vous des histoires inspirantes, des idées différentes, on s’est attaquées à des sujets sensibles et politiques, on a participé à de grands débats de société. Tout ça dans le but d’inspirer, mais aussi de mieux comprendre, ensemble, l’environnement dans lequel on évolue. Et comment on peut y participer, l’améliorer, chacune et chacun à notre façon.