J’adore faire la fête. J’aime recevoir, sortir, danser, rire (beaucoup!), prolonger les soupers et me coucher trop tard parce que la soirée est tout simplement trop l’fun pour se terminer.

Pourtant, depuis quelque temps, j’ai l’impression qu’on a collectivement perdu un peu de notre capacité à lâcher prise. Comme si le plaisir devait désormais être planifié, organisé, photographié, partagé… et idéalement se terminer à une heure raisonnable.

Dans le présent numéro, l’article intitulé Sait-on encore s’amuser? pose une question qui m’a particulièrement interpellée. Est-ce qu’on a perdu le sens de la fête?