J’adore faire la fête. J’aime recevoir, sortir, danser, rire (beaucoup!), prolonger les soupers et me coucher trop tard parce que la soirée est tout simplement trop l’fun pour se terminer.
Pourtant, depuis quelque temps, j’ai l’impression qu’on a collectivement perdu un peu de notre capacité à lâcher prise. Comme si le plaisir devait désormais être planifié, organisé, photographié, partagé… et idéalement se terminer à une heure raisonnable.
Dans le présent numéro, l’article intitulé Sait-on encore s’amuser? pose une question qui m’a particulièrement interpellée. Est-ce qu’on a perdu le sens de la fête?
Je ne parle pas nécessairement des grandes soirées arrosées qui se terminent au petit matin… Quoique… Je parle de cette capacité à être complètement dans le moment présent. À oublier l’heure et son téléphone! À ne pas penser à ses obligations du lendemain. À se laisser surprendre par une rencontre, une conversation, une soirée improvisée qui tourne en party.
Des fois, on semble plus préoccupés par l’image qu’on projette que par le plaisir qu’on éprouve réellement. Il suffit d’observer certaines soirées où tout le monde est magnifique, où les décors sont spectaculaires, mais où une bonne partie des invités passent leur temps à poser pour ensuite regarder leur écran. On immortalise le moment avant même de l’avoir vécu.
Il y a aussi cette tendance à vouloir optimiser nos vies jusque dans nos loisirs. On veut bien manger, bien dormir, bien s’entraîner, être productifs, prendre soin de soi. Des choses auxquelles j’adhère complètement! Mais à force de vouloir tout faire correctement, est-ce qu’on ne finit pas par oublier de faire des choses uniquement pour le plaisir?
Je trouve d’ailleurs fascinant que les jeunes générations, qui disposent de mille façons de communiquer et de se divertir, semblent parfois moins enclines à sortir et à se rassembler spontanément. Je ne veux surtout pas tomber dans le fameux « dans mon temps, c’était mieux ». Chaque génération invente ses propres façons de s’amuser. Mais je pense franchement que rien ne remplacera les vraies rencontres, les fous rires et les souvenirs qu’on crée ensemble.
Et puis, il y a quelque chose que j’ai envie de défendre : le droit à la légèreté.
Dans un monde où les nouvelles sont souvent anxiogènes, où nos responsabilités professionnelles et familiales occupent une place immense, où la société nous rappelle constamment tout ce qu’on devrait faire mieux, s’amuser peut presque sembler futile.
Je pense exactement le contraire.
Le plaisir n’est pas un luxe. Ce n’est pas une récompense qu’on s’accorde une fois que toutes nos obligations sont remplies. C’est une composante essentielle de notre équilibre, de nos amitiés, de notre vitalité. Et je crois qu’on a tous intérêt à lui faire de la place.
En cette période des fêtes qui approche, pensons-y. Lançons-nous le défi d’être moins raisonnables, d’être moins préoccupés par les apparences et d’être un peu plus spontanés. Inviter des amis à la dernière minute. Mettre de la musique trop fort. Danser dans la cuisine. Rire jusqu’à en avoir mal au ventre. Et surtout, laisser nos téléphones de côté.
Parce qu’au fond, les meilleurs moments de notre vie sont rarement ceux qu’on avait parfaitement planifiés.
Pour 2027, je vous souhaite tout bonnement d’avoir du fun!
Joyeuses fêtes!
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ELLE QUÉBEC — Hiver 2026-2027Royal Gilbert
Photographie Royal Gilbert Direction artistique Maddy Denley Stylisme Natalia Farnaus Maquillage Leslie-Ann Thomson (The Project/ L’Oréal Paris) Coiffure David D’Amours (The Project) Décor Ugo Legrand Assistance à la technique William Daviau Assistance à la photographie Louis Paquin et Asha Balogh Assistance au stylisme Robert Marciniak et Yakiv Kotlik Assistance au décor Julien Ottaviani Production Elsa Merchadier (Kiki) Gestion de la production Nizar Dhiab Coordination à la production Emmanuelle Martinez Retouches photo Valérie Laliberté