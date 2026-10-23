Je lui ai écrit ceci: «Sois honnête: ne cherche pas à me flatter. Observe les tendances qui se dégagent de mes décisions, mes relations, ma carrière, mon rapport à l’argent, ainsi que de la façon que j’utilise mon temps et mon énergie.

«Sur quoi suis-je le plus dans le déni? Quel est le schéma récurrent qui me freine le plus dans la vie? Donne-moi les principaux aspects sur lesquels je devrais travailler, avec des actions concrètes à mettre en place.»

Je pensais que j’allais trouver l’exercice amusant. Il m’a plutôt bousculée.

Pas parce que la machine détenait une vérité absolue sur moi – loin de là. L’IA peut se tromper, simplifier, faire des liens qui n’existent pas. Mais parce qu’elle avait accès à quelque chose que nous avons rarement sur nous-mêmes: une accumulation de centaines de petites traces de nos contradictions, de nos enthousiasmes, de nos préoccupations. Et surtout, elle pouvait les regarder sans être prise dans l’émotion du moment.

Certaines observations m’ont fait sourire. D’autres m’ont agacée. Je me suis demandé s’il n’y avait pas justement quelque chose à creuser là-dessous. C’est là que j’ai compris ce qui m’intéresse vraiment dans l’IA. Peut-être que la question n’est pas seulement de savoir ce qu’elle peut faire à notre place, mais ce qu’elle peut nous aider à faire mieux par nous-mêmes.

Dans cette expérience, elle n’a pas pensé à ma place. Au contraire, elle m’a obligée à me demander:

Est-ce vrai? Est-ce que je me reconnais là-dedans?

Pourquoi cette observation me dérange-t-elle autant? Elle est devenue une sorte de miroir. Un miroir imparfait, certes, mais suffisamment différent de ceux que nous tendent nos amis, nos collègues ou notre petite voix intérieure pour provoquer une réflexion nouvelle. Et c’est peut-être là que se trouve la nuance qui devrait nous intéresser collectivement.

Si on utilise l’intelligence artificielle parce qu’on ne veut plus écrire, chercher, douter, apprendre et réfléchir par nous-mêmes, oui, je pense qu’il y a de quoi s’inquiéter. Mais si on l’utilise pour nous mesurer à d’autres hypothèses, nous poser de meilleures questions, explorer nos angles morts et pousser notre réflexion un peu plus loin, alors peut-être qu’elle ne nous rendra pas moins intelligents.

Peut-être qu’elle nous obligera simplement à développer une autre forme d’intelligence. À condition, évidemment, de ne jamais oublier qui doit rester aux commandes: nous.

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