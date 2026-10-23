On entend à peu près tout sur l’intelligence artificielle ces temps-ci. Qu’elle va révolutionner nos vies, voler nos jobs, nous rendre non seulement plus efficaces, plus créatifs, plus productifs, mais aussi… plus paresseux. (Elle peut aussi détruire des carrières: au moment d’écrire ces lignes, l’auteur Thélyson Orélien est accusé d’avoir employé l’IA pour la rédaction de son roman C’était ça ou mourir, lequel était en lice pour le prix Goncourt et a été exclu.)
J’ai même lu que nos cerveaux risquent de s’atrophier à force de déléguer notre pensée à des machines. Charmant. Et je l’avoue: moi aussi, j’ai peur.
J’utilise beaucoup l’IA. Pour chercher, structurer des idées, «challenger» mes réflexions, parfois simplement pour gagner du temps. Et il m’arrive de me demander si, à force de lui demander de réfléchir avec moi, je ne finirai pas par réfléchir un peu moins toute seule.
Mais récemment, j’ai fait une expérience qui m’a amenée ailleurs. C’est un ami, Marc-Antoine, qui m’en a donné l’idée. J’ai demandé à ChatGPT d’utiliser tout ce que je lui avais raconté au fil de nos échanges pour essayer de me montrer ce que je ne vois peut-être pas moi-même.
Je lui ai écrit ceci: «Sois honnête: ne cherche pas à me flatter. Observe les tendances qui se dégagent de mes décisions, mes relations, ma carrière, mon rapport à l’argent, ainsi que de la façon que j’utilise mon temps et mon énergie.
«Sur quoi suis-je le plus dans le déni? Quel est le schéma récurrent qui me freine le plus dans la vie? Donne-moi les principaux aspects sur lesquels je devrais travailler, avec des actions concrètes à mettre en place.»
Je pensais que j’allais trouver l’exercice amusant. Il m’a plutôt bousculée.
Pas parce que la machine détenait une vérité absolue sur moi – loin de là. L’IA peut se tromper, simplifier, faire des liens qui n’existent pas. Mais parce qu’elle avait accès à quelque chose que nous avons rarement sur nous-mêmes: une accumulation de centaines de petites traces de nos contradictions, de nos enthousiasmes, de nos préoccupations. Et surtout, elle pouvait les regarder sans être prise dans l’émotion du moment.
Certaines observations m’ont fait sourire. D’autres m’ont agacée. Je me suis demandé s’il n’y avait pas justement quelque chose à creuser là-dessous. C’est là que j’ai compris ce qui m’intéresse vraiment dans l’IA. Peut-être que la question n’est pas seulement de savoir ce qu’elle peut faire à notre place, mais ce qu’elle peut nous aider à faire mieux par nous-mêmes.
Dans cette expérience, elle n’a pas pensé à ma place. Au contraire, elle m’a obligée à me demander:
Est-ce vrai? Est-ce que je me reconnais là-dedans?
Pourquoi cette observation me dérange-t-elle autant? Elle est devenue une sorte de miroir. Un miroir imparfait, certes, mais suffisamment différent de ceux que nous tendent nos amis, nos collègues ou notre petite voix intérieure pour provoquer une réflexion nouvelle. Et c’est peut-être là que se trouve la nuance qui devrait nous intéresser collectivement.
Si on utilise l’intelligence artificielle parce qu’on ne veut plus écrire, chercher, douter, apprendre et réfléchir par nous-mêmes, oui, je pense qu’il y a de quoi s’inquiéter. Mais si on l’utilise pour nous mesurer à d’autres hypothèses, nous poser de meilleures questions, explorer nos angles morts et pousser notre réflexion un peu plus loin, alors peut-être qu’elle ne nous rendra pas moins intelligents.
Peut-être qu’elle nous obligera simplement à développer une autre forme d’intelligence. À condition, évidemment, de ne jamais oublier qui doit rester aux commandes: nous.
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Elle Québec — Novembre 2026Sacha Cohen
Photographie Sacha Cohen Direction artistique Samantha Puth Stylisme Tinashe Musara Maquillage Axel Kamali (avec les produits Dior) Coiffure Mayillah Ezekiel (avec les produits Oribe) Tressage Alx Braids (Salon Quartz) Décor Sarah Lamarche Assistance à la photographie Aljosa Alijagic et Jean-Christophe Jacques Assistance au stylisme Luna Sebbar Assistance à la production Emmanuelle Martinez
Pour Sophie Banford
Photo Andréanne Gauthier
Stylisme Vanessa Giroux
Mise en beauté Sophie Parrot
Col Roulé (Ssense), Veston (Afterme), Bijoux (Drae Collection)