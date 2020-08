Autre enjeu du militantisme numérique, l’engagement politique nécessite un affectif social et un lien d’appartenance difficile à développer dans les frontières du virtuel. « Pour qu’un mouvement perdure, il faut être prêt à prendre des risques, à se faire arrêter, à se faire taper dessus par la police. C’est plus facile de le faire pour des gens qui sont à côté de nous dans la rue que pour ceux qu’on ne rencontre jamais en dehors de l’espace numérique », illustre M. Ancelovici.

S’il peut être plus difficile d’assumer le coût de l’action collective dans ces conditions, il n’est toutefois pas impossible. Sabrina Comeau en sait quelque chose. Au sommet de la vague, elle et d’autres femmes au front de la contestation ont eu droit à leur lot d’insultes et de menaces violentes, allant de pneus crevés à une liste de victimes « façon Marc Lépine ». Or, la jeune femme n’a jamais pensé reculer. « Ça me prouvait encore plus pourquoi je faisais ça. Encore une fois, les femmes voulaient parler et leur liberté d’expression était atteinte. On avait peur, mais il fallait continuer », se confie-t-elle.

Résister aux détracteurs

C’est un autre combat auquel les militants du numérique sont constamment confrontés : leurs démarches ne font pas l’unanimité. Selon une étude conduite en 2018 par la firme Pew Research Center, 71 % des Américains pensent que « les médias sociaux font croire aux gens qu’ils font une différence alors que ce n’est pas le cas ». Or, et comme le rappelle M. Ancelovici, l’espace numérique n’est pas simplement un petit appendice de la réalité matérielle. En plus d’être devenu indispensable aux mouvements sociaux, il est parfois le seul espace public. « On l’a vu avec le confinement. De mars à fin mai, les manifestations étaient interdites. Les revendications devaient être formulées par les médias sociaux », remarque le professeur.

Et pour ce qui est des caricatures et expressions péjoratives qui persistent à déprécier cette communauté numérique, Judith Lussier juge qu’elles sont surtout le résultat d’une incompréhension. « On prend beaucoup [les jeunes] pour des militants écervelés, qui ne savent pas comment faire les choses et qu’on doit rappeler à l’ordre avec paternaliste », explique-t-elle, avant d’ajouter qu’aucune façon de manifester ne vaut mieux qu’une autre. Du Peace & Love au No Future, chaque génération a trouvé sa façon bien à elle d’investir l’espace politique, et la jeunesse d’aujourd’hui n’y fait pas exception.

