SYLVIE GAGNON

Pharmacienne propriétaire, Proximed

Sylvie le concède: en plus d’avoir eu envie de relever un nouveau défi et d’inspirer d’autres gens qui doivent vivre avec une transformation physique à la suite d’un problème de santé, elle espère montrer qu’une personne est bien plus que son apparence physique. « J’ai déjà participé en tant que bénévole à plus d’un Défi têtes rasées Leucan par le passé, et un de mes fils s’est fait raser la tête deux fois pour la cause; aujourd’hui, j’ai voulu aller un peu plus loin dans mon engagement afin d’aider davantage. » Dans sa vie privée comme au travail, elle accompagne beaucoup de familles touchées par le cancer. « Leurs réactions m’influencent, et le fait de côtoyer ces gens au quotidien me fait éprouver un sentiment de tristesse, mais me procure aussi de la force et de la résilience. Si par mon geste je peux leur témoigner à mon tour un peu d’empathie et de générosité, alors j’aurai joué mon rôle. »