Lorsqu’on regarde l’évolution de la culture LGBT+, force est de constater qu’on revient de loin. Il faut dire qu’il y a seulement 50 ans, l’homosexualité était ni plus ni moins qu’un crime passible d’emprisonnement. Au Canada, ce n’est qu’en 1969 que l’homosexualité est décriminalisée, suite à une réforme du Code criminel initiée par le ministre de la Justice de l’époque, Pierre Elliott Trudeau.

À l’époque, les descentes de police étaient particulièrement fréquentes dans les bars gais au pays et aux États-Unis. C’est une opération policière menée au Stonewall Inn, un bar de Greenwich village à New York le 28 juin 1969, qui catalyse la lutte en faveur de droits LGBT. Les clients du bar résistent à leur arrestation: 6 jours de manifestations s’ensuivent, un évènement qu’on appelle désormais les émeutes de Stonewall. À la tête du soulèvement, on retrouve Marsha P. Johnson, une femme noire trans de 23 ans à l’époque qui à l’aide de son acolyte Sylvia Rivera, agit à titre d’organisatrice en revendiquant les droits des personnes LGBT. Elle continuera de se battre toute sa vie jusqu’à son décès en 1992, à l’âge de 46 ans.

Ce sont des émeutes de Stonewall que l’on commémore comme la première manifestation de la Fierté gaie, née de la répression. Ces évènements mettront le feu aux poudres pour allumer les esprits travers le monde, inspirant ensuite les communautés locales à lutter pour l’égalité. Au Québec, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est interdite par la Charte des droits et libertés en 1977, une première internationale. C’est en 2005, année où a eu lieu la dernière descente policière dans un bar gai de Montréal, que le mariage homosexuel a été légalisé au Canada.

C’est donc toute une histoire, une lutte et une culture que l’on célèbre chaque année avec panache et avec raison! Bonne Fierté!

Les célébrations de Fierté Montréal auront lieu du 10 au 16 août. Voir toute la programmation du festival ici.

