CANCER

22 juin-23 juillet

Chère âme frémissante, si, à l’approche de votre anniversaire, vous avez l’impression d’avoir laissé filer vos rêves d’enfant, c’est qu’il y avait une raison à cela. Allez, pas de regrets! Il est temps de vous libérer de ces idéaux qui vous pèsent inutilement ou qui sont bêtement dépassés. Faites-vous ce cadeau-là. Vous verrez que, avec le cœur plus léger, on va mieux de l’avant!

LION

24 juillet-23 août

C’est formidable comme, à vous regarder vivre, on s’aperçoit que d’assumer ses choix ne nous rend pas plus vulnérable, mais plus forte. Et plus libre d’aller vers nos désirs – quitte à tester leur véritable authenticité et à nous demander s’ils nous conviennent vraiment. Oui, cette quête-là teintera pas mal votre mois anniversaire, entre mille et un plaisirs, franchement mérités.

VIERGE

24 août-23 septembre

Plus lucide que jamais, vous attaquerez les deux prochains mois avec vigueur. Et parce que vous avez su mettre la crise à profit (merci, moments d’introspection éclairés!), vous êtes prête à rectifier le tir. Comment viser juste? En évitant de vous presser et en ne prenant que des risques calculés.

BALANCE

24 septembre-23 octobre

Après une période déroutante pour l’assoiffée de contacts en vous, l’été s’annonce rafraîchissant. En accord avec votre nature, il favorise déjà des échanges pétillants et plus profonds. À vous de mixer des cocktails d’humour, d’intelligence et de tendresse à partager avec ou sans modération.

SCORPION

24 octobre-22 novembre

«Il y a une fissure dans toute chose. C’est ainsi qu’entre la lumière», a écrit Leonard Cohen. La pause planétaire a sans doute mis en évidence la vôtre ou celle de votre couple. Est-elle insondable, lumineuse, irréparable? La réponse vous guidera sur la voie à maintenir, à quitter ou à adopter…

SAGITTAIRE

23 novembre- 21 décembre

Indomptable et pleine d’allant, vous serez comme un cheval fou auquel il sera quasiment impossible de résister! Vous obtiendrez des résultats spectaculaires, voire une généreuse récompense dans la foulée. Seul bémol: faites gaffe à votre propre aveuglement, qui pourrait vous faire sortir de piste.

CAPRICORNE

22 décembre-20 janvier

Hum… comment dire? La discipline est une arme à double tranchant. Maniée avec mesure et souplesse, elle permet d’accomplir de grandes choses. Mais, vénérée à l’excès, elle vous contraint et vous paralyse. Bref, tout est une question d’équilibre pour que vous vous sentiez à la fois performante et libre. Joli défi!

VERSEAU

21 janvier-19 février

Ouf! et triple ouf! Votre ciel s’est dégagé.Votre coup de blues s’est dissipé. Vous êtes redevenue vous-même, pleine d’énergie, portée par l’envie d’avoir envie… de quoi? Sans doute de vous sentir utile et (enfin) à votre place. Rayez les esprits chagrins de votre vie. Tous les espoirs sont permis.

POISSONS

20 février-20 mars

Cœur épris? Vous vibrerez à deux, emportés par un désir débridé. Ça vous changera de votre libido à zéro et de votre émotivité à fleur de peau. Cœur à prendre? Allez-y mollo, sinon gare au feu de paille. Patience: une rencontre, douce et magique, se dessine en août, où tout coulera de source.

BÉLIER

21 mars-20 avril

Vrai, vous ne cessez de découvrir des facettes insoupçonnées de vous-même. Certaines réjouissantes, d’autres ombrageuses et dont vous êtes moins fière, disons. Mais pas question de culpabiliser, d’accord? Car une surprise exaltante vous attend. Elle exigera toute votre fougue. Tenez-vous prête.

TAUREAU

21 avril-21 mai

Attention! Risques de ralentissements ou de déceptions à l’horizon. Ce n’est hélas pas le moment de vous jeter à corps perdu dans une nouvelle aventure ou un nouveau projet, même très prometteur. Jouez de prudence, c’est ce qui vous réussira le mieux. Vous prendrez votre revanche à la rentrée, promis.

GÉMEAUX

22 mai-21 juin

S’il y a une chose que la fichue crise vous a apprise, c’est l’importance de ne rien tenir pour acquis. Est-ce que cela fait de vous un modèle de gratitude pour autant? Euh… non: vous n’êtes pas si facile à contenter, quand même! Pourtant, une part secrète de vous- même sera apaisée. Merci, la vie!

