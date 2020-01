CAPRICORNE

22 décembre-20 janvier

Que feriez-vous de votre vie si vous n’aviez ni peur, ni complexe, ni limite? C’est sur cette question essentielle que le ciel de 2020 vous invite à vous pencher longuement avant de vous lancer dans quoi que ce soit ou, pire, de vous abstenir de le faire. Bref, un grand ménage s’impose dans vos idées préconçues sur vous-même. D’autant qu’elles sont souvent contraignantes, tant vous visez l’excellence ou rien. Or, le temps est venu de laisser libre cours à vos envies, si folles soient-elles.

VERSEAU

21 janvier-19 février

Valsant entre vos besoins d’enracinement et d’affranchissement, vous rechercherez le calme et la stabilité d’un côté, et de grandes bouffées d’air frais de l’autre, avant même de manquer d’oxygène. Confuse? Vous devrez concilier vos désirs contradictoires avant de vous fixer de nouveaux repères. Vous y arriverez!

POISSONS

20 février-20 mars

Une vague d’idéalisme et de rêverie vous transporte. À l’évidence, vous êtes dans votre élément et saurez en tirer profit. Votre entourage sollicitera toutefois énormément votre attention. Que faire? Écouter, soutenir, consoler… et vous rendre indispensable. Tout ce dans quoi vous excellez!

BÉLIER

21 mars-20 avril

Le début de 2020 sera mouvementé côté sentiments. À la fois poison et antidote, l’amour vous laissera à bout de souffle… tandis que des regrets vous assailliront, tant vous avez été injuste avec une collègue ou bêtement brutale avec une copine. Faites amende honorable: il est encore temps.

TAUREAU

21 avril-21 mai

Solidement attachée à vos valeurs comme à vos convictions, vous serez quasi inébranlable, peu importe ce que le destin vous réservera jusqu’en avril prochain. Sans surprise, c’est le moment rêvé pour lancer un projet ambitieux et de longue haleine. Allez-y: vous aurez le vent dans le dos.

GÉMEAUX

22 mai-21 juin

Vous savez mieux que personne combien le compliment qui fait mouche peut venir à bout de nombreuses résistances. Que voulez- vous, la vanité, tout comme l’argent, mène le monde. Mais faites gaffe, ne tombez pas dans la flagornerie. Ce serait bête qu’elle se retourne contre vous, pas vrai?

CANCER

22 juin-23 juillet

Vous commencez l’année dans une forme éblouissante. Bref, vous êtes d’attaque pour relever tous les défis qu’on vous lancera. Le hic? Votre optimisme débordant pourrait vous faire manquer de discernement, ce qui entraînerait une déception. Psitt! Tentez d’y voir clair malgré vos lunettes roses!

LION

24 juillet-23 août

Galvanisée, vous enjambez la nouvelle année d’un pas leste et décidé. Au point de vouloir tout bousculer sur votre passage, ce qui, entre nous, pourrait être une fausse bonne idée. Alors qu’en ménageant quelques egos et susceptibilités, vous pourriez avoir le champ libre. À vous de voir.

VIERGE

24 août-23 septembre

Dès le début de l’année, vous vous sentirez confiante, voire désinvolte! Vous vous autoriserez enfin à rêver, et même à prendre des risques sans toutefois les calculer. Résultat? La fin du mois vous réserve une très jolie surprise, qui vous fera dire encore plus joyeusement OUI à la vie!

BALANCE

24 septembre-23 octobre

Les occasions fuseront autour de vous, mais n’entreprenez pas tout en même temps. Gardez le cap, tout en restant attentive à ce qui se passe autour de vous. Oui, cela relève du tour de force, surtout pour une fille de l’air comme vous, mais vous en éprouverez un grand sentiment d’accomplissement.

SCORPION

24 octobre-22 novembre

Votre bonheur le plus éclatant, vous le trouvez au sein de votre famille, de votre couple, de votre clan. Et la nouvelle année n’y changera rien. Vos liens seront plus forts que jamais, si bien que vous pourriez négliger votre vie sociale – pourtant moins futile que vous ne le croyez.

SAGITTAIRE

23 novembre-21 décembre

Malgré un début d’année mollasson, le rythme s’accélérera dès le 17. Les obstacles s’évanouiront, et vous retrouverez votre allant. Vous serez(enfin) récompensée pour vos efforts du début de l’hiver, tant au boulot que dans votre vie perso. Après, vous n’aurez qu’à maintenir le tempo!