Bélier (21 mars – 19 avril)

Le thème de votre été sera en deux temps. Certains jours, vous vous sentirez en amour par-dessus la tête, alors que d’autres matins vous feront chanter “Thank You, Next” à répétition. Peu importe si vous êtes seul à la maison avec quelques chandelles à vos côtés, ou si vous êtes plutôt en train de vivre les plus beaux moments de votre vie avec des amis et des romances en devenir, votre été en sera un rempli de plaisir.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Allumez la clim parce que c’est sur le point de devenir chaud et sensuel. S’il y a bien un signe qui sait ce qu’il veut et quand il le veut, c’est définitivement le toujours-très-travaillant Taureau. Ce mois-ci, rien de pourra vous arrêter. D’ici la fin du mois de juin, les messages privés avec un potentiel +1 deviendront votre spécialité, et ce qui suivra, avant la fin de l’été, sera pour les livres d’histoire. Bonne séduction digitale.

Gémeau (21 mai – 20 juin)

Tous les yeux seront sur vous, magnétiques Gémeaux. Admirateurs secrets, blind dates, et textos à n’en plus finir ne sont que la pointe de l’iceberg de l’amour. Cet été, dites oui à tout (même les choses que vous ne pourriez envisager dans vos rêves les plus fous) et préparez-vous à vivre de merveilleux moments, que vous soyez célibataires ou pas.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Vous avez changé, cher Cancer, et on doit admettre qu’on aime cette nouvelle personne qui n’a plus peur de s’affirmer en amour. Vous vous êtes peut-être déjà contenté de comportements qui vous donnaient l’impression de ne pas être à la hauteur, mais le moment est venu de visualiser ce que vous voulez vraiment et d’aller le chercher. Faites attention à ce que vous souhaitez, vous pourriez finir par trouver le véritable amour.

Lion (23 juillet – 22 août)

Faites confiance à vos bffs et laissez-les vous organiser une soirée pas comme les autres avec un mystérieux +1. Cet été, vos fantasmes les plus fous sont sur le point de devenir réalité et toute l’attention se tournera sur vous. Profitez du petit extra que vous envoie l’univers et voyez où cette aventure estivale, ou cette relation à long terme vous mènera.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Sommes-nous seulement des amis ? C’est une question qui reviendra sans cesse cet été. Laissez-vous aller et profitez de tous les événements et activités qui se présentent à vous et votre +1. En tant que Vierge qui aime (un peu) être en charge de tout, vous n’êtes pas fan des situations floues, surtout en amour. Le moment est venu de mettre tout ça de côté et de partir en voyage aux allures romantique avec un collègue de travail. Boom.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

On ne peut le nier, vous aimez un peu de romance dans votre vie, douce Balance. Heureusement pour vous, le menu de cet été est assez chargé en démonstration d’amour en public, messages textes et arrêts chez le fleuriste. Même si vous n’avez pas envie de vous embarquer dans quelque chose de sérieux, vos chances de rencontrer quelqu’un qui vous placera sous les projecteurs sont assez élevées, et encore plus au travail. Assurez-vous simplement de faire tout cela dans les règles de l’art.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

On ne peut trouver quelqu’un qui veut y arriver plus que vous, cher Scorpion. Cet été ne sera pas différent en ce qui concerne ce sentiment flou appelé amour. Prenez en note tous vos buts et regardez-les se concrétiser en même temps que vous éliminez des destinations de votre liste de voyages de rêve. Prenez la route avec votre +1 ou avec vous-même. La paix intérieure est le nouveau synonyme de succès.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Lorsque le bon moment se présente, fixez vos objectifs, parce qu’il n’y a rien comme le moment présent pour vous permettre d’avoir ce que vous désirez au niveau de l’amour. Que vous soyez déjà avec quelqu’un ou toujours à la recherche de la bonne personne, votre été est sur le point de se transformer et devenir les 6 meilleurs mois de votre vie amoureuse. Sortez votre Moleskine et commencez votre liste de souhaits au plus vite.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Les cours de méditation et les séances de yoga sont exactement ce que le docteur de l’amour vous a prescrit cet été. Demeurez à l’écoute de votre esprit et votre corps pourrait vous mener vers votre prochaine romance, si vous êtes célibataire. Il en va de même pour les Capricornes qui sont en couple: ajoutez à votre calendrier hebdomadaire une soirée amoureuse et laissez les développements vous émerveiller tout au long de l’été.

Verseau (20 janvier – 18 février)

L’été est arrivé et les bons moments sont à l’horizon – aventures romantiques incluses. En tant que signe d’air toujours à la recherche de bons moments, il n’est pas surprenant que vos amis jouent un rôle important dans la rencontre de votre prochain partenaire de textos. À la fin de l’été, vous aurez le potentiel de passer de textos quotidiens à une relation (presque) officielle.

Poisson (19 février – 20 mars)

Vous n’êtes pas d’humeur ? Le vent est sur le point de changer dans le département de l’amour. Mettez du piquant dans votre vie en passant du bon temps à la maison avec votre +1 – de la cuisine au bateau sur la mer Méditerranée, en plein comme Rihanna. Laissez la culpabilité à la porte et offrez-vous un petit-déjeuner au lit avec votre partenaire.

Image: Getty Images

